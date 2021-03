【本報訊】日本最大線上券商思佰益(SBI Holdings)昨在官網以香港執行總裁草野(Jun Kusano)名義發公告,指從未就撤出香港有任何正式討論,亦無意退出香港業務,意味推翻較早前訪問時所指、計劃將公司業務撤出香港的言論。

公告同時指出,該次與《金融時報》的訪談,主要是討論有關集團致力於大阪國際金融基地與日本地區銀行合作,並希望成為第四大銀行的商業戰略,但 「很遺憾記者根本沒有在文章中提到這些話題,而只着眼於有關香港和倫敦的一些附帶言論」,對該報道感到驚訝及遺憾。

CEO曾稱「沒自由沒金融業」

雖然公告一再重申無意退出香港業務,但又指即使萬一有上述決定,亦會確保提前與客戶充份溝通。

在數日前,《金融時報》發佈行政總裁北尾吉孝訪問報道,他指相信香港已不再是經營金融機構的理想場所,並指「沒有自由,就沒有金融生意(without freedom, there is no financial business)」,指日本金融機構非常擔心香港形勢,他正在評估以新加坡或上海作為替代方案,以重新安排在港的100名人手。