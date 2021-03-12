新盤氣氛好轉，發展商加快推盤部署，恒地（012）持有的啟德沐泰街7號項目，分三期發展，其中第一期已批出預售樓花同意書，二期則正在申請預售。恒地營業一部總經理林達民表示，集團打算將一及二期同步推售，涉及約780個單位，預計最快四月有新進展，並於五月開賣，至於第三期則最快今年底登場。

同系元朗尚悅·天城日前錄首宗洋房成交，今日下午截標另一伙洋房，料日內開標。林達民指，項目下周或再加推洋房招標，現時主流客戶為同類洋房租戶，打算上車入市。另一類是元朗區分層單位業主，打算細屋換大屋。

集團與本地藝術家「蛙王」郭孟浩及巢錫雄合作，將於本周末六日兩日在尚悅·天城現樓舉行藝術展。

帝國及小輪發展，由恒地銷售的屯門帝御嵐天今日傍晚作第三輪揀樓，涉及112伙，折實均價15,923元，較上批貴約1%，市值約6.23億。林達民料22伙開放式及14伙小型的兩房單位最快沽清。

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