港鐵（66）黃竹坑站上蓋項目「港島南岸The SOUTHSIDE」最後一期項目部署招標，週五截收意向登記，截至中午十二時為止，記者現場所見，暫收9份意向書，當中包括碧桂園（2007）、華懋、帝國、英皇（0163）、爪哇（0251）及其士國際（0025）等。

英皇物業主任區芷晴指，由於項目為黃竹坑鐵路上蓋最後一期，因此有興趣入標，但仍然要視乎投標條款，預料投中後將會發展作中小型單位，對後市走勢仍然看好。

港島南岸第六期位處項目東北面，住宅樓面面積上限近50.4萬方呎，提供不多於750伙住宅單位。項目為黃竹坑上蓋最後一期，預計補地價約每呎10,000至10,500元，與第5期相約，連同補地價金額，每呎樓面地價1.6至1.8萬元，即市值約81至91億元。

項目第五期於今年年初截標，最終由新世界（0017）、帝國集團、資本策略（497）及麗新（488）合組之財團奪得。市傳項目補地價逾64億元，以可建樓面63.6萬方呎計，每方呎補地價約10,119元。

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