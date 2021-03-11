美國傳統基金會在最新一期經濟自由度指數中，將香港剔出評級，並與澳門一起列入中國評分，瞬間將香港拉到107名，回到祖國的懷抱。香港政府當然第一時間彈出來，說出外國勢力、政治考慮云云，但前天積金局拒絕BNO簽證提早領取強積金，再次提醒我們，香港這國際金融中心已逐漸失去私有產權制度的保護。

其實由《國安法》實施一刻開始，私有產權制度已開始崩壞，許智峯事件亦證明了這並不是杞人憂天。或許你起初認為自己不是政治人物，不會燒到自己頭上，但積金局就話畀大家知，只要你不夠愛國走去移民英國，一樣唔准你拎走自己啲錢。

如果你是愛國人士，是否就代表沒有風險？近期大陸就不停放風，指住屋問題是深層次矛盾，需要改革，甚至不惜觸及既得利益者。所謂既得利益者，九成九都是藍絲，我相信不久將來，大家就會見到政府強制收地、地產商無端捐地等事情發生，鬥地主從來都是他們的拿手好戲，在政治敵人死光後，很容易成為下一個目標。

在這大環境下，再談經濟自由已無意義，各讀者現在財務上的最重要考慮，是如何保住自己財產的擁有權和使用權，包括把財產配置到安全的地方，大家趁現在就要行動，而那些已成人質的如強積金，就只能當買路錢送給牛鬼蛇神。

神仙丁

《審計搵丁》負責人

facebook.com/AuditSlave/