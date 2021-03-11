乳業股昨日彈出，大龍頭中國飛鶴（6186）一股當先，漲9％。飛鶴旗下的原生態牧業（1431），要望多兩眼。原生態的PE與PB，分別只及飛鶴的19%及6％。

1) 飛鶴市值1,867億元，猶在蒙牛（2319）的1,706億元之上，2019年尾上市，招股價7.5元，現價20.9元，較招股價高出1.8倍。公司去年9月宣佈以每股0.62元收購原生態，11月成事，現時持有原生態71％。

原生態今年1月最高0.95元，現價0.78元，市值37億元，只及飛鶴不足2％，泊着大碼頭，不愁無運行。

PE 5.2倍 PB 0.56倍

2) 鼠年尾，原生態發出盈喜，2020年料賺5.8億元人幣（預測數字中間落墨），按年狂增1.6倍，以此計算，PE僅5.2倍，預測PB低至0.56倍。

3) 原生態估值，全行最低。以2020年預測數據計，蒙牛PE 41倍/PB 4.5倍；雅士利（1230）PE 34倍/PB 0.4倍；飛鶴PE 27倍/ PB 9.4倍；現代牧業（1117）PE 17.4倍/PB 1.7倍；澳優（1717）PE 16倍/PB 3.6倍；中國聖牧（1432）PE 15倍/ PB 1.5倍；H＆H國際（1112）PE 14.5倍/ PB 2.7倍。

4) 原生態去年估計中的盈利，上半年佔1.24億元人幣，下半年高達4.56億元人幣，部份來自2018年搬廠撥備撥回。2021年，撥備撥回未必再有，但成為飛鶴附屬公司後，得協同效益之利，及行業本身的增長，盈利亦不虞倒退，低PE不致走樣。

5) 原生態2013年尾上市，招股價2.7元，當年盈利2.13億元人幣。2020年預測盈利較當年高出1.7倍，而現價則潛水逾七成。

★原生態有強勢大股東養大，大平賣，現價0.78元，目標價重溫：1.57元，翻一番之選，折合2020年PE 10.5倍，PB 1.1倍。

同場加映：光大證券（6178）上周發盈喜，2020年料多賺325％，EPS 0.52元人幣。以此計算，現價6.87元，PE仍達11倍。中國銀河（6881）亦已發出業績快報，估值吸引得多。

銀河料去年盈利上升38％，EPS 0.71元人幣，計落PE 僅5.5倍，只及光證的一半，同業中最低，較6年平均折讓四成半；PB僅0.51倍，亦非常吸引。

銀河現價4.68元，目標價重溫：7元，潛在升幅50%。建行國際與星展，俱睇7.5元。

何車