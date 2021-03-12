毛紡大王曹光彪以紡織起家，其後業務重心轉到中國，於多個省市投資紡織、印染、製衣、化工、電子及酒店等多個行業，旗下永新光學研發出嫦娥二號上的監視相機及降落相機，而編號4566小行星，更以曹光彪命名。不過，最為港人熟悉的是他與包玉剛等創辦港龍航空，冀與國泰一爭高下，但最終因虧損連連最終售予國泰。

曹光彪於上海出生，父親是一家上海布店的老闆，他在唸中學的時候，母親去世，家族生意亦因不景氣而債台高築，令一向成績優異的曹光彪不得不在17歲時回到店舖幫忙，在接手不久後，他將店舖大改革，不單重新裝修店舖，同時亦在店內播放音樂，提高服務質素，例如即使面對挑剔最後還是不買的顧客，也不能皺眉頭，嫌麻煩，照樣要笑臉相送，這亦令生意有改善，幾年內生意不單回到正軌，更進一步發展，在南京、重慶及香港等地開分店。

永新企業曾在香港上市

直至1949年，曹光彪一家遷到香港，並創辦香港首間毛紡廠——太平毛紡廠，一改過往羊毛衫以手工織成的方法，讓工廠織出羊毛衫，並將這個新產品帶到歐洲親自推裳銷，產品大受歡迎下，曹光彪生意亦蒸蒸日上，在1964年創辦永新企業，並在本港地價及工資上漲迅速的70年代，將業務向海外拓展，先後在葡萄牙、美國、法國及德國等建立工廠，成為世界最大毛紡企業之一，隨着業務發展，曹永彪亦藉此將永新企業在1987年於香港上市，最終於1994年私有化。

在1984年中英發表聯合聲明後，曹光彪看好本港航空運輸業前景，於第二年與包玉剛、霍英東及華潤等成立港龍航空，與當時處於壟斷地位的國泰競爭，不過，當時民航處以飛機型號的問題撤銷港龍包機服務的申請，又要求港龍重組以英藉人士擁有及控制，結果港龍重組由持有英藉包玉剛成為大股東，曹光彪兒子曹其鏞（亦有英藉）為第二大股東，令公司成為大多數英藉人士持有及控制。

營運港龍曾月蝕500萬

不過港龍發展亦未見因此而一帆風順，由於大部份高利潤的航線已被國泰營運，港龍只能經營一些利潤較低的航線，而包玉剛及曹光彪多次公開抨擊港府不遺餘力地保護國泰及英國的利益，而港龍虧損亦越來越大，當時曹光彪曾表示，港龍每月虧損達到500萬港元，至1989年，港龍累計虧損已達到23億元，其後包玉剛淡出，將所持有股權售予曹其鏞，最後港龍透過重組引入國泰及太古，最終曹其鏞亦將所持有的股份售予國泰。

曹光彪有十個子女，五子五女，其中有五個在家族企業發展，包括長子曹其鏞，為永新企業總經理。而長女曹其真是澳門基本法起草委員會委員，美國時裝大亨、投資Tommy Hilfiger、Pepe Jeans及Michael Kors的曹其峰亦是曹光彪的兒子。雖然曹光彪未打入過香港富豪榜，但其子曹其峰曾在2012年以永新（香港）集團，淨值20億美元，打入《福布斯》香港富豪榜19位。

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