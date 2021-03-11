古語有云：「讓領導先走」，要在充滿中國特色社會主義的資本市場求存，企業家難免要留下買路錢，強如螞蟻金服也在上市臨門一腳因利益瓜葛而被煞停，緊隨其後的百度、滴滴，又怎能獨善其身。

百度是最新的例子，這間準備在香港第二上市的互聯網巨企，剛剛在港交所（388）遞表，馬上被輿論質疑其壟斷情況，把招股書的風險披露部份發酵，踢爆曾接獲國家市場監管總局提出質疑，未能提交「經營者集中」事先申報及潛在處罰的查詢。面對監管機構的進擊，百度也坦言無法保證上述問詢可以及時解決並讓當局滿意。

另一方面，盛傳會於今年在香港上市的滴滴出行，也突然被中國交通部約談，被指在部份城市調整經營策略準備工作不充份，溝通評估不到位，涉嫌侵害駕駛員合法權益。遊走在法律邊緣的滴滴，絕不是今年才突然出現經營問題，曾經在2018年因「順風車殺人事件」後，被有關當局嚴厲整頓，令當時搶先Uber上市的大計夢碎，共享經濟的泡沫也因而沒再進一步吹大。

之前也寫過，不少香港前高官在燃燒自己光環，充當金融紅衞兵，去替有勢力人士搜刮民脂民膏，如之前逼宮盈富基金（2800）辭退基金經理人道富（State Street ）、銀行公會「受命」去瓦解環聯且間接把香港人的信貸資料送中⋯⋯香港的剩餘價值似乎永遠停留於為他人作嫁衣裳，別人吃大茶飯，我們連餸頭餸尾也吃不到。

大灣區國舅爺