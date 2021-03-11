【本報訊】科網股巨頭京東（9618）昨日公佈去年業績，收入按年增長29.3%至7,458.02億元（人民幣．下同），非公認會計準則（Non-GAAP）純利為168億元，較2019年度上揚57%，比市場預期為佳。京東美股昨開市升5.45%至94.2美元，較京東港股折合高水1.29%。

據彭博數據，分析員對京東去年收入預測的平均值為7,416.97億元，Non-GAAP純利則為161.53億元，京東成績稍稍跑贏預期。其他數據方面，經營利潤為123億元，較2019年上升36.67%，連同其他淨額和損資收入等，整體純利按年升逾3倍至494.05億元。

整合業務 設「京喜事業群」

京東主席兼首席執行官劉強東表示，京東在去年第四季中，持續推進以供應鏈為基礎的技術與服務戰略，不斷豐富公司收入的多樣性，將持續投資於創新、高增長潛力的業務，以助力公司長期可持續地增長。據京東業績通告，除了本業京東零售，還有4個新業務，包括京東健康（6618）、京東物流、京喜事業群和京東產發。京東集團首席財務官許冉表示，京東物流已向香港聯交所提交上市申請表格，並正在推進京東產發A輪融資。

京東零售業務去年覓得時裝品牌Prada和Miu Miu合作，首度試行「廠直門店賦能」模式，即把Prada和Miu Miu線下店舖庫存和京東平台系統對接，用戶可以在京東平台上選購品牌的門市產品。京東管理層續指出，集團近期宣佈成立「京喜事業群」，」整合了社交電商平台「京喜」、便利店業務「京喜通」和社區團購業務「京喜拼拼」，目的為深耕和擴大在下沉市場的影響力，以更好地滿足消費者需求等。

京東旗下的網絡金融平台京東數科去年傳出上市消息，惟內地政府去年11月開始收緊行業監管，京東數科的上市也沒了下文。京東未有在業績通告中就京東數科上市進行展望，而是回顧期內京東數科參與人行的數碼人民幣試點工作。

業績公佈後，京東在美開市造好。耀才證券研究部副經理譚智樂認為，投資者最關注京東的利潤率和賺錢能力有否上升，本來憂慮京東去年加大在生鮮超市的基建投資和宣傳開支下，令第四季利潤率下降，惟最終按年有升幅，成為驚喜。此外，譚指京東Non-GAAP純利符合預期，現金流有進步，加上美國科技股反彈，俱利好了京東股價。

譚智樂補充，京東業務模式與阿里（9988）和拼多多不一樣，惟規模比阿里小得多，除了基數效應下可有較高增速，且成為反壟斷目標的機會亦較小。相對拼多多，京東則有穩定現金流，毋須燒錢建立主業。因此，譚認為若要押注內地網購平台，京東是三者中較為平衡的一個。