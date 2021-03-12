農曆新年後樓市交投熾熱，中原城市領先指數CCL最新報178.89，創29週新高，按週升近1%，升幅為9週以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，數據反映新春後首週，樓價升幅明顯，樓市升勢全面展開。新春後二手成交持續暢旺，相信樓價向上走勢更加明顯。

中原城市領先指數CCL最新報178.89點，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.34點，創13週新高，按週升0.55%。CCL(中小型單位)報179.12點，創28週新高，按週升0.71%，升幅為9週以來最大。CCL三大整體指數齊升3週，是40週(即2020年5月)以來首見，CCL累升1.58%，CCL Mass累升1.65%，CCL(中小型單位)累升1.66%。

CCL(大型單位)報177.68點，創9週新高，按週升2.33%，升幅為9週以來最大，連升2週共2.83%。西半山波老道21號一單位高價售出，刺激豪宅樓價突破向上。

本週四區樓價三升一跌，樓價升勢由新界兩區逐步漫延至港九市區。九龍CCL_Mass報175.68點，創9週新高，按週升0.17%，連升3週共4.09%。港島CCL_Mass報188.38點，創4週新高，按週升1.34%，連升2週共2.17%。新界西CCL_Mass報165.88點，創7週新高，按週升1.32%，結束2週連跌。新界東CCL_Mass報188.29點，按週跌1.05%，連跌2週共1.81%。分區樓價反覆向上，繼續各自發展。

近6週計，九龍CCL_Mass累升2.47%，港島CCL_Mass累升2.45%，新界西CCL_Mass累升2.22%，新界東CCL_Mass累升0.70%。

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