從事郵輪相關業務的雲頂香港（678），預計去年綜合經營虧損不少於6億美元，綜合虧損淨額不少於15億美元（約117億港元），而該公司最新市值僅43億港元。

雲頂指，虧損主要是就星夢郵輪、水晶郵輪及麗星郵輪的郵輪旅遊及郵輪旅遊相關業務的船隊持續暫停營運，以及於德國MV Werften船廠於去年3月至10月暫停營運，從而導致若干無形資產、物業、廠房及設備及其他資產錄得減值虧損，以及擁有非核心資產的若干附屬公司錄得出售權益虧損。

雲頂稱，一直與各地政府合作開展國內郵輪旅遊，星夢郵輪旗下的「探索夢號」獲准經營從基隆出發至金門、澎湖、馬祖三島的兩晚、三晚及四晚的「台灣郵輪跳島遊」航線，使台灣成為最早重新開啟郵輪旅遊的市場之一。

星夢郵輪旗下的「世界夢號」在新加坡經營國內郵輪旅遊，對未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利有所貢獻。水晶郵輪於展開全新從拿騷及比米尼出發的世外桃源巴哈馬探索之旅航線。憑藉其全新巴哈馬探索之旅的郵輪旅遊展開，「水晶尚寧號」成為以巴哈馬為母港的第一艘船舶，以及自郵輪旅遊行業將近一年前自願停業以來第一艘從美洲航行的海洋船舶。

「探索夢號」及「世界夢號」在新加坡復航，加上「水晶尚寧號」的恢復營運，雲頂郵輪集團將有全部船隊41%（基於較低泊位總額）正在營運中，屬全球所有郵輪旅遊公司佔比最高。

該公司預期，疫情將繼續對業務造成影響，惟隨著全球開展大規模疫苗接種計劃，將繼續實施成本優化舉措及恢復郵輪旅遊的準備工作。另一方面繼續與其財務債權人緊密磋商以達致本集團的重組建議，並就集團的整體重組解決方案達成協議。

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