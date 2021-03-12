● 中國人壽（2628）今年首2個月累計原保險保費收入約為 2,540 億元人民幣，按年升11.4%。

● 渝太地產（075）發盈警，預料截至去年底止全年轉虧1.1億元，2019年同期盈利為8,380萬元。集團解釋，虧損是由於其持有的投資物業出現重估虧損；而且，集團自2020年開始擴展至內地，有關物業發展分部後產生與物業發展相關的營運及財務成本所致。

● 康師傅（322）董事會已決議終止美國預託證券計劃（ADR），並已通知作為存託銀行的紐約梅隆銀行。康師傅（美：TCYMY）將於美國時間5月10日（周一）下午5時終止。計劃終止後，有關ADR將不再可轉讓，直至9月10日（周五），ADR持有人有權將ADR退還予存託銀行並換取康師傅的普通股。

康師傅於1996年在香港上市，在2006年於美國掛牌，目的為了增加其股票在美國的流動性，並提供 進入美國資本市場的機會。然而，集團指出，由於近年來ADR的參與率較低，以及維持該計劃的成本及開支，故認為終止該計劃符合公司及股東的整體最佳利益。

康師傅ADR周四（11日）收報41.44美元，成交量只有2,140股。

● 友邦（1299）公佈，集團獨立非執行董事Cesar Velasquez Purisima已獲委任為審核委員會成員，由今日（12日）起生效。

● 港交所（388）於下月12日實施衍生產品市場市調機制及開市前時段優化措施。市調機制優化措施將容許同一時段多次觸發市調機制，以維護市場持正操作，包括恒指期貨、小型恒指期貨、恒生國指期貨及小型恒生國指期貨的即月及下1個月份合約。

適用於開市前時段的產品將在上、下午的開市前時段及開市前分配時段增設隨機停止機制，開市前時段將縮短1分鐘，而開市前分配時段亦將延長1分鐘，有關措施適用於恒指、小型恒指、恒生國指、小型恒生國指、MSCI台灣指數及恒生科指相關的期貨合約。

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