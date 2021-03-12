港府去年年底撤銷非住宅物業雙倍印花稅後，非住宅物業市場交投回暖，加上國安法後不少外資對本港金融前景擔憂，紛紛撤離香港。日本玩具生產商TOMY自80年代起，先後購入的尖沙嘴星光行中層全海景辦公室，扎根本港約40年，最終將辦公室以1.4億元沽售離場，呎價約1.5萬元，較去年1月同類海景單位低約3成呎價。

萊坊公布，最新成功出售九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行1207至16A室多個全海景辦公室，建築面積約9,621平方呎，每平方呎港幣約1.5萬元。萊坊香港投資部董事洪懿青指，相關物業極為罕有，加上物業位於尖沙咀最核心的商業地段，地理位置優越，飽覽維多利亞港無敵海景，屬非常難得的投資或自用物業。

單位去年年末委託代理放售，為TOMY旗下子公司TOMY（Hong Kong）Limited於80年代，斥共1,612.41萬元購入，而該公司原本自用當中約6,000多方呎樓面，其餘則為出租。

去年1月中，星光行8樓5室，一個面積1,217方呎全海景單位，以2,555.7萬元沽出，呎價約2.1萬元。上述12樓成交單位較去年年初成交的單位，呎價低約28.6%。

億京觀塘Montery Plaza逾2億售出過萬呎高層全層

非住宅物業撤辣後交投暢旺，億京旗下觀塘創業街15號Montery Plaza最新都錄得天價成交。億京公布，旗下Montery Plaza剛獲一名用家斥資逾2億元，購入高層全層，建築面積達12,042方呎，呎價約1.66萬元。

據悉新買家購入作為公司擴充用途，眼見近期疫情緩和，又對對東九龍發展前景有信心，故購入單位作為自用及作長線投資之用。

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