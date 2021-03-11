【本報訊】經歷中美爭拗及本港凍戶風波的滙控（005），最終仍獲中港政府支持，集團亦鎖定內地市場及大灣區作為未來增長引擎，董事會最新人事任命反映相關佈局。滙控昨宣佈，委任現年51歲、在上海土生土長的中國商界女性段小纓（Rachael Duan）為獨立非執行董事，今年9月起生效。外界相信，段是滙控首次委任的內地人士擔任集團獨董。

根據公佈，段小纓亦將獲委任為集團薪酬委員會和提名及企業管治委員會成員，她將獲得袍金總額每年20萬英鎊（約216萬港元），其中獨董報酬為12.7萬英鎊，薪酬委員會及企管委員會成員報酬各4萬及3.3萬英鎊。其獨董任命須於2022年滙控股東周年大會上經股東選舉通過，其後須每年重選連任，獨董初步任期為3年，惟須通過選舉方能作實；如獲重選，可續任至2025年股東大會止。

成立156年的滙豐集團，過去曾委任不少知名華人翹楚入董事會，當中雖有富豪望族在內地出生，但市場均以本港及國際華商領袖作定位；未遷冊英國前（1993年以前），滙控獨董包括本港首富李嘉誠、太古集團前高層鄧蓮如、船王包玉剛及企業家許世勳等猛人。目前滙控的華人獨董則有港交所主席史美倫（今年5月卸任）、希慎（014）主席利蘊蓮，以及新加坡籍的星展集團前副主席兼舵手戴國良。

「加道護身符」拓展內地

分析指，疫情後環球經濟重心更加西向東移，集團加入熟悉國內人脈的內地獨董，符合重返亞洲方向，而委任女性獨董亦配合提升女性在上市公司董事佔比的目標。

財經專欄作家渾水認為，過去港資企業已有委任內地人士入董事會，滙控做法只是反映趨勢由港資邁向英資及國際銀行，集團藉委任新獨董，「加道護身符」及作為拓展內地生意的中國顧問，意圖明顯。

集團主席杜嘉祺表示，中港是滙豐最具重要策略意義的兩大市場，段小纓在兩地業務知識廣博及經驗深厚，能加強對董事會事務的討論及監察。滙控亦宣佈，卡斯特及苗凱婷將於股東大會結束時退任董事。

段小纓擁有上海外國語大學經濟學學士學位、美國威斯康辛大學工商管理碩士學位，曾任美國通用電氣公司（GE）高級副總裁，及該公司國際業務總裁兼首席執行官，負責GE在中國、亞太區、印度、中東、非洲及拉丁美洲業務。她現時擔任安盛及賽諾菲獨董，有關委任分別自2018及2020年起生效。

內媒曾報道，段掌舵GE中國時曾強調要把握市場機遇，因應「一帶一路」等制訂相應增長計劃，內媒稱她為「首位來自本土的GE中國區高管」，段曾登上福布斯中國「最傑出商界女性排行榜」等位置。

另外，渣打集團（2888）2019年委任的華人獨董鄧元鋆（David Tang），國籍雖為美國，但據悉鄧亦是在內地出生及成長，他是北京NGP Capital（諾基亞成長基金）合夥人兼董事總經理。