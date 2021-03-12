上海證券交易所今日（12日）調整滬港通下港股通股票名單，共調入20隻股份，及調出15隻股份，淨增5隻股份，自下一個港股通交易日起生效。

調入股份包括，藍月亮（6993）、泡泡瑪特（9992）、微盟（2013）、先聲（2096）、雅生活服務（3319）、信義能源（3868）、海吉亞醫療（6078）、恒大物業（6666）、九毛九（9922）、雲頂新耀（1952）、華寶國際（336）、遠大醫藥（512）、佳兆業健康（876）、華潤萬象（1209）、美東汽車（1268）、融創服務（1516）、雅迪控股（1585）、愛康醫療（1789）、ESR（1821）及永升生活服務（1995）。

調出股份包括，鷹君（041）、保利置業（119）、第一太平（142）、瑞安房地產（272）、大家樂（341）、四環醫藥（460）、聯合能源（467）、中國東方（581）、六福（590）、北京首都機場（694）、利福國際（1212）、中國忠旺（1333）、國泰君安（1788）、北京汽車（1958）及渤海銀行（9668）。

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