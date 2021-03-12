《彭博》引述一名消息人士指，滙控（005）因削減獎金，引起投資銀行和交易部門員工的不滿，行政總裁祁耀年和其他高層被迫進行辯解。

該消息人士透露，祁耀年上周聯同全球銀行與市場部聯席主管Georges Elhedery、Greg Guyett，以及該部門員工舉行電話會議，解釋削減獎金的原因。當時高層對員工表示，疫情侵蝕滙豐的整體業績，加上嚴峻的經濟環境，滙豐不能支付更多獎金，甚至連績效得分最高的銀行家也被告知，他們的獎金將被削減，而且不要期望加薪。

值得留意，全球銀行與市場部是去年唯一取得收入增長的部門，收入按年漲3%；經調整後利潤僅跌7%，而該行總體利潤因為信貸減值激增反而急挫45%。滙豐主席杜嘉祺亦曾於年度財報中公開讚揚全球銀行與市場部，指部門表現尤其出色。滙豐發言人拒絕置評。

在投資銀行和交易界，由於明星銀行家和交易員經常被競爭對手重金挖角，故獎金非常關鍵。根據年報，滙豐投資銀行和交易部門2020年度獎金減少15%，與資產管理和私人銀行部門一樣，其他部門的獎金則最高削減20%。

滙控現價跌1.9%，報46元。

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