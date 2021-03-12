名牌服飾購物平台Farfetch（NYSE：FTCH）去年未有受疫情影響，銷售維持高增長，距離實現盈利又走近一大步。但要延續高增長神話，不能不將目光緊盯中國市場。

Farfetch始創人José Neves出生於葡萄牙波圖，自小便熱衷於編寫電腦程式，志願是擁有自己的科技公司。大學時期碰上時裝，一見便愛上。之後曾經自創鞋履品牌。又開發過時裝設計軟件，甚至在倫敦造西裝聖地Savile Row開過實體店。

構建平台 讓時裝界匯聚

José Neves深明時裝之所以恒久長存，基於人類兩大需要，便是需要歸屬感和需要獨一無二。聽落矛盾，但事實如此，我們想透過服飾融入所屬社群，但同時希望有如漆黑中的螢火蟲一樣出眾。

過去的創業經驗更令他體會到不少具潛質的小眾品牌，無資源、無技術，開拓市場如天方夜譚。故此想到構建一個平台，讓時裝界持份者可以匯聚其中，面向全球消費者。

2007年Farfetch成立，翌年平台啓動，開始提供網上購物新體驗。平台優點在於服飾品種又多又整，目前銷售品牌逾3000個，來自超過50個國家。貨源有來自品牌持有人直接供貨、由買手店精挑細選。

去年生意免疫於疫情

受惠感恩節及聖誕零售旺檔，加上疫情刺激網上消費， Farfetch去年第四季商品交易總額（GMV）達10.58億美元，按年上升42.8%。期內收入增加41.3%，至5.4億美元。毛利2.49億美元，增幅41.4%；整體毛利率維持46.1%。

隨著銷售擴張，規模效益開始浮現。去年第四季首次錄得經調整經營現金溢利1037萬美元。對上年同期經調整經營現金虧損1800萬美元。第四季經調整每股虧損6美仙，按年收窄25%。

回顧去年全年業績，網上高檔服飾銷情似乎完全免疫於疫情衝擊。綜合2020年GMV達31.87億美元，按年上升48.9%；收入增加63.9%，至16.73億美元。毛利7.7億美元，上升67.6%；毛利率擴闊1.1個百分點，至46.1%。全年經調整經營現金虧損大幅收窄60.9%，至4743萬美元。

轉夥阿里巴巴 強攻內地

管理層預測，今年GMV按年增加介乎30%至35%，全年經調整經營現金溢利率介乎1%至2%。若然觀察Farfetch近期部署，管理層展望似乎過於保守，甚至留有一手。

Farfetch最初與京東集團合作拓展內地市場。去年11月，Farfetch轉投阿里巴巴懷抱，與瑞士奢侈品王國Richemont組成策略聯盟，合作強攻內地市場。Farfetch將在天貓奢侈品平台Luxury Pavilion、Luxury Soho，以及阿里巴巴跨境電商市場天貓國際（Tmall Global），推出奢侈品購物頻道，並且已於上月試業。

根據管理諮詢機構貝恩策略顧問的報告，中國奢侈品市場規模於2020年增長48%，達3460億元人民幣，佔全球奢侈品市場份額達20%。預測2019至25年將以複合年均增速逾20%成長；至2025年，中國將超越美國，成為全球最大奢侈品市場。

Farfetch帶著3000多個著名服飾品牌登陸天貓，面向全球奢侈品零售潛力最大的經濟體，以及阿里巴巴逾7.5億消費客群，增長前景應該可以比管理層樂觀。

梁耀康

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