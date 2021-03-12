友邦（1299）公佈截至去年底止全年業績，期內新業務價值下降33%至27.65億美元，年化新保費下降20%至52.19億美元，新業務價值利潤率減少10.4個百分點至52.6%，稅後營運溢利上升5%至59.42億美元，內涵價值營運溢利錄得72.43億美元。末期息每股增加7.5%至100.30港仙，全年股息總計每股135.3港仙，增6.9%。

友邦股價最新跌4.6%，報96.75元。

集團總裁李源祥表示，儘管疫情導致宏觀經濟出現前所未見的狀況，及為營運帶來挑戰，但公司表現強勁。即使新業務價值受到社交距離措施的影響，但所有其他主要財務指標均錄得增長，集團的財務狀況強勁，同時增派末期股息。

李源祥在業績者會上透露，集團首2個月新業務價值按年增長15%，中國表現亦相當強勁，「可以指中國業務已經恢復，有計劃未來幾年進一步拓展內地業務」，又指友邦業務多元化，相信隨疫情穩定，會有強勁復蘇。期內，中國貢獻新業務價值22%，香港佔18%，分別錄5.5億美元及9.68億美元。

友邦區域首席執行官陳榮聲回應指，基於封關限制，內地訪港旅客大跌，目前難料中港何時通關，惟有信心兩地通關後，有關業務會恢復。去年香港年化新保費大跌一半至11.38億美元；中國內地年化新保費則微跌4.1%，至11.97億美元。陳榮聲續補充，澳門第四季銷售大致回復至疫情前水平，惟由於當地業務規模比較細，故難以彌補香港損失的生意。

高盛指友邦業績符預期，主要受疫情影響，維持買入評級，目標價116元不變。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！