內地資金持續湧入，繼阿里巴巴蔡崇信大額承租深水灣道70號豪宅後，另一科網巨擘騰訊高層，斥資近6億元購入九龍倉（004）旗下山頂道77號洋房，呎價80,942元。

九龍倉今年1月，推出山頂道77/79號其中3幢洋房招標，當中，77A號屋，實用面積7,388方呎，獲買家以5.98億元購入。按土地註冊處資料顯示，洋房上月沽出，登記買家李海翔（LI HAIXIANG），與騰訊集團高級執行副總裁同名，料為同一人。山頂道77/79號總共建有8幢洋房，實用面積6,061至8,139方呎。每幢洋房設有車庫，花庫及泳池。

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