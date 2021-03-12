恒指周五跌645點，收報28,739點，失守29,000點大關，主板成交2,254億元。港股通南向資金成交485億元，淨買32億元。不過，只有深港通淨入34億元，滬港通則淨沽逾2億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，最活躍買賣港通股，包括小米（1810）、騰訊（700）、美團（3690）、中移動（941）等，北水成交介乎20億至58億元。

淨買最多為小米，增倉30.6億元；股價升逾4%，收報22.75元。值得留意，小米淨入數字之大，反映大媽瘋狂護小米盤的背後，同時喪沽其他股份。

另外，騰訊淨入4.7億元，跌逾4%，收報650.5元。建設銀行（939）、中國宏橋（1378）及中移動各淨入逾2億元，思摩爾國際（6969）亦淨入1.4億元。

沽壓最大仍是美團，淨走4億元，統計本周五個交易日，已累沽65億元；股價跌3.3%，報333元。保利協鑫能源（3800）及中國聯通（762）分別淨走1.69億元、1.3億元，股價同樣下挫。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！