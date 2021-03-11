【本報訊】在香港經營多個零售品牌、並與伍氏家族各持50%美心股權的牛奶國際，昨公佈去年業績。集團營業額去年按年增2%，至281.59億（美元．下同），股東應佔利潤為2.75億元，下降14%，每股盈利0.2元，末期息0.115元，按年降20%，全年派息0.165元，降21%。

獲保就業津貼6.4億

受疫情拖累，美心集團去年營業額降23%至20.64億元，按集團基準全年盈利為7,280萬元，按年降56%。若按下半年基準計算，營業額降19%至11.89億元，惟下半年盈利卻增35%至6,140萬元，主要因為收取香港「保就業」津貼的影響。根據資料，美心獲得的「保就業」津貼達8,244萬元（6.43億港元）。

超市零售及宜家家居銷售受疫情引致的「在家煮食」、電子商貿及新店帶來的貢獻，以合併基準計營業額分別升13%及9%，至199.01億及8.32億元，但保健美容及便利店業務合併基準的營業額分別錄得30%及4%下降，至24.01億及22.06億元。

未來計劃方面，美心集團預期在華南地區開設Shake Shack快餐店，並將在老撾開設首家星巴克分店。集團亦打算擴大在華南地區的7-Eleven網絡，以及在印尼開始兩間宜家家居，也會在東南亞擴張其保健美容店網絡。