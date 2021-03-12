非牟利團體「低碳想創坊」發起「日出社區」計劃，指本港閒置土地問題嚴重，倡議政府開放空置土地作安裝太陽能發電設施，又提出發行太陽能債券（sBond），讓全民參與投資太陽能發電。

立法會資料顯示，截至2019年，香港有1,606幅空置土地，面積佔共391公頃。倡議小組指若政府能夠騰出一半空置土地發展太陽能，將可以為香港產生3億5,490萬度電。以香港一個三人家庭一年用電量約3,300度電計算，即可以滿足107,545個家庭用戶一年用電量。

團體委託香港民意研究所調查顯示，77%受訪者支持政府於公共公間安裝太陽能發電設施；45%受訪者有興趣參與投資太陽能發電設施以獲取4%至5%回報；90%受訪者認為現時香港太陽能發電佔比太低。

倡議小組建議政府參考其他國家做法，推出太陽能債券（sBond），並且降低參與投資太陽能的門檻，令更多市民可參與能源轉型 。首爾市政府推出「太陽能發電市民基金」，認購市民在未來三年內平均每年可保證獲得4.18%回報。台灣亦有太陽能投資平台，市民可以穩定享有20年6-8%回報率。

小組又促請政府需於2030年將太陽能發電比例提升至10%，及訂明《香港氣候行動藍圖》，訂下大幅削減碳排放的具體目標。

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