官地供應短缺，發展商積極收購市區舊樓重建。第一代老牌地產商裕泰興集團，最新向土地審裁處申請本年度第三宗強拍，拍賣底價為7,885.3萬元，相關物業為西營盤皇后大道西381至383號。

根據土地審裁處文件顯示，地段地盤面積約4,691方呎，樓齡近48年，現為1幢7層高的舊樓，其中1至5樓涉及10伙住宅單位，另外亦有1伙天台單位，地下另有2間商舖。申請公司名為晉利有限公司，公司董事包括羅守弘、趙成基、蔡田雄、區碧華及梁志昌，羅守弘裕泰興已故創辦人「九叔」羅肇唐長子，建築師出身，過往主要營辦紅茶館連鎖酒店及酒店服務業。

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