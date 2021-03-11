【本報訊】屯門掃管笏早年獲多家中資發展商投地插旗，區內新盤分批入伙，堪稱「中國城」。內房萬科發展的樓盤上源，位處掃管笏路盡頭，屬區內最隔涉。不過，最新一幢洋房成交造價高見1.2億元，創區內新高。市傳新買家是有「山頂賴」之稱的資深地產投資者賴可茵。

萬科（香港）宣佈，屯門上源以1.2億元售33號屋，屬項目只有3伙的特大洋房；實用面積4,860方呎，連2,331方呎花園，五套房間隔，成交價1.2億元，呎價24,691元，呎價創項目新高，成交價料屬掃管笏區內新高。項目鄰近由英皇（163）發展的屯門小欖珀居，2018年時6號洋房以1.48億元沽出，當時亦創新界西北紀錄。

The Campton買家億元掃兩伙

市場消息指，上述洋房買家是資深投資者「山頂賴」賴可茵，早年低買高賣港島豪宅物業而發迹，其後再轉戰商舖市場。本報向她查詢時，未有否認有關傳聞。

事實上，偏離市區的掃管笏近年成中資搶地首選地點，有「中國城」之稱，區內除了上述建有1,154伙的上源外，中國恒大（3333）在2018年向恒地（012）購入地皮，及後劏細發展，建成多達2,000伙的珺瓏灣兩期。另深圳控股（604）夥路勁（1098）的管翠路項目提供約1,000伙。

同系長沙灣The Campton錄「一客兩食」，包括35樓A室連天台特色戶，四房三套房間隔，面積1,446方呎連480方呎天台，成交價4,320.8萬元，呎價29,881元。該買家同步購入樓下33樓B室，面積657方呎三房，成交價1,369萬元，呎價20,837元，涉資約5,690萬元。

另外，上月中長實（1113）西半山波老道21 Borrett Road頂層天池屋以近4.6億元易手，呎價高達13.6萬元，成為新晉亞洲樓王。

21 Borrett Road天池屋招標

最新招標推23樓06室天池屋，面積2,995方呎，連2,069方呎天台及536方呎前庭，與樓王同層。下周一起招標，本月26日截標。市場流傳該天池屋的室內片段，片中所見，長形大廳配上落地玻璃設計，外連橫向露台，由室內已清楚飽覽半山及維港海景；主人房亦同向，景觀懾人。大屋亦附有私人泳池，可望到山景。

「山頂大地主」九倉（004）趁市旺推出租賃項目，山頂種植道11號錄得第二宗租賃成交，3號屋最新以88萬元招標租出，實用面積7,704方呎，呎租114元。該盤「巨無霸」1號屋本月2日以135萬元租出，面積10,804方呎，前後花園面積達2,333方呎，呎租125元。

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