陸續有外資公司不信任香港而撤資，財政司司長陳茂波表示，過去兩年香港的國際形象受損，政府要積極與國際社會交流重塑形像。

陳茂波稱，過去兩年香港的國際形象受損，現時要重新建立形象，與國際社會溝通，指出一國兩制下香港的核心競爭力依然不變，《基本法》下保障資本自由流動、擁有獨立司法制度、實行聯繫匯率等，「並通過了《港版國安法》，保障政治穩定」，又稱要對外交流才能讓國際社會了解香港的處境，「不是單單翻閱報章或相信社交網絡訊息。」

他表示，已聘請顧問為對外宣傳提供意見，並會繼續在反地建立更多經貿辦事處，去年在疫情下亦參與數以百計的網上研討會對外溝通。

陳茂波指出，過去兩年本港仍錄得淨流入，亦有逾9,000家中國及國際企業在港開展業務，2018年上市制度改革後令港股市值及成交額急增，亦有很多稅務優惠，香港可繼續成為中國及國際之間的橋樑。

但早前陳茂波接受《彭博》訪問時，因未有正面回應股票印花稅問題，而被解讀為「不排除再加股票印花稅」，觸發港股急挫。陳茂波重申，股票印花稅是增加多個稅項中影響最低，又指有意見認為要開徵銷售稅，但目前經濟環境下未是合適時機推行。他又稱，會仔細研究開徵其他新稅增加庫房收入的方法，包括近年國際正研究的數碼稅及「全球最低稅率」。

不會為經常性開支發債

陳茂波表示，政府要保持理財原則，開支與經濟增長要保持一致，強調不會透過發債來應付經常性支出，否則會被外界評為政府失去財政紀律，「香港可以用具競爭力的息率尋求資金，但用在經常性開支會很危險。」他稱，政府在未來5年擬發行合共1,755億元綠色債券，就是為了有關基建項目提供資金，而節省庫房開支。

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