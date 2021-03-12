港龍航空創辦人曹光彪雖然有「毛紡大王」之稱，但從未登上過富豪榜，而三子二女中，次子曹其峰最有成就，是著名時尚大亨，最為人熟知為打造Tommy Hilfiger及Michael Kors等知名品牌，2015年以約194億港元登上福布斯香港富豪榜。

今年75歲的曹其峰有時裝界「金手指」之稱，年輕時遠赴葡萄牙創辦毛紡廠，於八十年代扶持美國時裝設計師Tommy Hilfiger創立其個人品牌，並由家族經營的永新集團生產，成為早期知名時裝品牌之一。該品牌於1992年上市後，曹以大股東身份出任公司主席，獲私募基金以16億美元收購後退出經營。

當年Michael Kors因經營不善瀕臨破產，他於2003年以1億美元收購其約85%的股權，替該品牌進行商業模式改造，讓MK成功於2011年上市，高峰期市值達逾百億美元，使曹其峰身家暴漲，2012年以21億美元身家首登福布斯香港富豪榜第30位，2015年以25億美元身家再度上榜。

另外，他亦投資老佛爺同名品牌Karl Lagerfeld及英國牛仔褲品牌Pepe Jeans等，與合夥人成立品牌管理公司Iconix China，將多個時尚品牌引入中國市場，包括鞋履品牌Badgley Mischka等。

曹其峰長女曹穎惠是時裝界名媛，曾登上福布斯全球時尚界25華人榜。2012年曹穎惠與俄藉企業家大婚，城中大孖沙皆到場祝賀，包括霍震霆、陳啟宗、董建華、何超瓊、四太梁安琪、鄭志剛、李澤楷、李國寶、梁錦松及郭炳聯夫人等，場面星光熠熠。

長女曹其真為首任澳門立法會主席

曹光彪長女曹其真活躍於澳門政壇，早年她留學法國，接手曹光彪的澳門紡織品事業後，便一直於澳門定居。她在1976年參加首屆澳門立法會選舉，於1999年成為首任澳門立法會主席，任職長達十年，現時為全國政協常委。幼女曹其敏曾創辦華翔航空，曾創香港首個私人飛機包機服務公司。

至於曹光彪長子曹其鏞則是永新企業副董事長，現任全國政協，其女曹惠婷畢業於史丹福大學，曾高盛擔任併購金融分析員，現為永新投資董事總經理。三子曹其東是永新光電實業有限公司董事長，為全國政協港區委員。

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