兩會閉幕，中國作為去年唯一錄經濟增長的主要經濟體，對於今年目標GDP增長卻只有6%，《彭博》分析指，國家領導人的言論多番暗示中國今年經濟難以再獨力支撐全球增長，反而希望通過降低債務水平以及鼓勵創新，提高國內經濟的可持續性。同時，中央冀企業在微晶片等關鍵科技領域上，減少對美國的依賴，並推動製造商轉型尖端領域。

今年目標GDP增長為「保6」，此數字遠遠低於經濟學家預期的8.4%增長。國務院總理李克強周四在記者會上重申這個目標並不低，因全球經濟復蘇的不確定性依然很大，而且中國經濟需要行穩致遠。新華社報道，主席習近平也向政協委員承認，2021年GDP增長率目標實際上可以更高，「但是我們留有餘地，這樣我們更能夠把主要精力用在高質量發展方面。」

事實上，由於疫情拖累去年GDP基數低，就算今年沒有甚麼作為，6%增長確實容易，但中國經濟增長可能會被其他大型經濟體超越，例如去年出現經濟萎縮的印度，而持續推出大規模財政刺激方案的美國，GDP增長差異亦有望縮窄。

《彭博》認為某程度上，低目標可被視為對一些長期主張廢除設立目標人士的讓步，而且一個容易實現的目標能為經濟定下一個底線，讓地方政府專注於長期改革，例如降低企業負債水平、改善公共服務質量以及加大高科技領域投資等。

經濟轉向科研是大勢所趨，中央冀在關鍵技術上減低對美國的依賴，勢推動內地製造商進軍尖端領域。在人大開幕時公佈的五年規劃中，中央就表示希望專注於半導體、人工智能、量子計算、神經科學和生物技術等領域。

雖然中國今年目標是減少預算赤字，從去年佔GDP的3.6%降至3.2%，但不代表會削減開支。倫敦Absolute Strategy Research經濟學家Adam Wolfe表示，去年中央支出低於預期，料在國民支出復蘇緩慢的情況下，政府會對經濟提供更多支持，包括地方政府在投資項目上的強勁支出，將有助支撐銅和鐵礦石等全球大宗商品的市場。

然而，滬深300指數在兩會期間，創2009年以來最差，讓市場對資金流動性及資產泡沫存在憂慮。花旗集團首席中國經濟學家劉利剛於一份報告中指，內地貨幣政策已經開始收緊，如果外圍經濟增長快過預期，收緊速度可能更快。

渣打銀行預計，中國今年發債總額將增加5%，達到14萬億元人民幣新高。

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