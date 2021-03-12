科指周初向下拋離保歷加下軸以及5天線，形成升市見頂訊號嘅相反版本，科技股隨即絕地反彈。如果當係升市走勢相反咁睇，科指目前接近10天線就係首個阻力，不過恐慌情緒逐漸消散，估計稍後會明顯突破10天線、等大家信心滿滿時先再嚟震倉，然後正式進入反覆市況，咪以為市況又有條件一條氣炒上。唔少科技股喺年初實在過度亢奮之下炒得太貴，一冷靜落嚟，盈利增長有排未pick up到，實在難以寄望大戶再同你瘋搶，股價再創高峰。

港股上市科技股周四（11日）力追美國科技股落後，追到氣咳。點解港股反彈力度總係有所不及？最簡單直接原因係美股成交夠大，以Tesla為例，即使逾6,000億美元市值，低位4個交易日成交就佔市值四分之一，短短幾日內，股東結構隨時大執位，消化蟹貨、獲利盤速度離奇地高，容許股價快速上落。

講開Tesla，年初升10倍嘅力勁（558）作為Tesla壓鑄機供應商嘅母公司，股價近期亦緊貼Tesla。Tesla想學蘋果iPhone構建全球供應鏈就係人都知，玩法係選出有潛力嘅細路，提供技術方案，等供應商設計生產高端嘅機器零件，當中畀返龐大訂單兼且高於市場嘅毛利率作為甜頭。力勁股價調整後嘅年度化市盈率41倍，作為Tesla供應商之一，估值同蘋果供應商差唔多，係較現實水平。力勁好處係旗下壓鑄機Giga Press訂單未完全反映喺業績，只要Tesla未來付運量增長，就同時帶動Giga Press訂單，形成增長護城河。

力勁最大問題係太多人低位掃貨lead住幾倍，呢批獲利盤有排消化，尤其未來反覆市況下，沽貴買平可能繼續成為短暫潮流，預咗爆上就遇上沽壓，但比較其他10倍股，例如斬過倉嘅澳能（1183）同埋炒SaaS但冇往績嘅阜博（3738）一比，力勁已算係較堅實選擇，即使未來幾個月當係炒波幅之選亦算不錯。

晉佳

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