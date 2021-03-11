【打工皇帝三之二】

馬化騰的最強軍師、騰訊（700）第二把交椅劉熾平，2019年年薪3.54億元人民幣，所持騰訊股份市值逾300億元，早已超越長和（001）董事總經理霍建寧，成為香港最強打工皇帝。現年48歲的劉熾平從小在港生活，曾就讀英皇書院，是1990年的9A狀元。他及後投身投行，因緣際會負責騰訊上市，被馬化騰賞識跳槽，長伴身邊18年，除了有「最強大腦」，亦與其性格有關。

網上並不多見劉熾平的事績，因其性格與馬化騰一樣低調。有傳媒引述與他共事的銀行家透露，劉熾平為人內斂，執行能力強，口頭禪之一是「吃得苦中苦，方為人上人」。翻查英皇校刊，中學時期的劉熾平也不活躍課外活動，不過經常是各科的頭一兩名而出現在校刊，初中時文科較好，高中理科、商科較出眾。

記者找到一個與劉熾平多年同班的中學同學，他指相隔30年，記憶已很模糊，「咁多年前嘅事，想知Martin（劉熾平）中學生活，要問賴智明喎，我唔係佢個圈子。」賴志明就是當年常與劉熾平爭第一、同樣是9A狀元的同班同學。

劉熾平北京出身，6歲來港生活，中學畢業後赴美升學。回港後曾入職麥肯錫，再轉戰高盛，03年負責騰訊上市，05年以「首席戰略投資長」身份加入騰訊。

最初的劉熾平，自言要管3樣沒人管的事，「一是戰略，二是併購，三是投資者關係。」他早年助騰訊以QQ擊退對手MSN，上任後又花大量時間與馬化騰商議戰略概念，「常常是我在說，他在聽，他對很多戰略概念並不非常熟悉。」他們最終所得的共識是「在線生活」，通過建立一個在線社區（當時是QQ，日後加上微信），提供資訊、通訊、娛樂、網店服務，在此之上建立盈利渠道。

劉熾平提出如癡人說夢的「五年百億計劃」，要讓騰訊五年內收入由14億提高至100億人民幣。那段時間劉熾平發揮其i-banker本色，圍繞遊戲、電商、支付系統、搜索等四出收購，「瘋狂」為騰訊佈局，結果五年百億計劃用了四年就達成。其後他透過入股、收購其他公司為騰訊創造更多盈利，目前騰訊是三分一恒生科技指數成份股的股東，如美團（3690）、京東（9618）等。2018年馬化騰曾公佈，騰訊專門用作入股、收購的「騰訊產業共贏基金」，不單總價值超越騰訊，增長速度也超過騰訊。

做好投資者關係 成就「股王」

騰訊5個創辦人都沒有金融背景，金融市場運作全靠劉熾平。騰訊初上市時股價並不突出，劉熾平進入騰訊後，多次回港向機構投資者闡述公司前景，「把投資者關係做好，股價就會有一個比較好的反應，認受性會提高。」留住了機構投資者，再配合不斷回購，讓騰訊股價扶搖直上。劉熾平05年2月加入騰訊時，騰訊股價約5元，至年尾已升八成至9元；08年金融海嘯後，憑業績強勁加上基金吸納，於09年迅速反彈破百元，開始被冠以「股王」名號。經過12年，騰訊仍不斷創新高，昨日收報680元。

劉熾平亦摸得透馬化騰脾性，騰訊03年計劃上市，劉熾平代表高盛初次與馬化騰見面，事前已要求同事申請一個QQ帳號，並將之印在卡片上，馬化騰一見卡片已心生好感。

騰訊的忠實擁躉、豐盛金融資產管理董事黃國英對本報指，網易與騰訊的歷史、核心業務相近，但現時市值差天共地的關鍵正是劉熾平；他甚至寧願馬化騰離開騰訊，都要留住劉熾平。