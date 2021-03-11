西營盤健身中心「Ursus Fitness」爆發疫情，剛巧不少中環金融人都在上址操肌健身，昨日金融界便掀起一片小恐慌，由昨日午飯後一直踩到晚上，賓架界透過不同內部群組及網上平台，狂send訊息及照片，互傳出事樓層、清空部門及中招銀行名單，甚至謠傳繼Ursus後，中環白領可能感染的其他關連運動如拳擊群組，慌張程度雖絕對及不上股災，但亦算驚心動魄的一天。

其中一幀疑似瑞士資本銀行財資交易室，被拉上橙白封條、炒房內人去樓空的照片，一日之內無限loop達N次以上，已足見恐慌程度。

有幫襯過健身中心的銀行界指，Ursus是着重高強度（hardcore）訓練及操肌的健身室，運動治療等亦很專業，故甚多外籍人士喜歡光顧，加上傳聞幕後老闆包括對沖基金負責人，不少洋人及鬼仔作風的番書仔，特別是炒房、外滙、資產管理等金融界人士，都成為Ursus常客。

今次因為直接去Ursus或家人有去健身，被列為密接觸人仕需隔離強檢的業內人士，覆蓋本地兩間發鈔行滙豐、渣打，及其他外資行如花旗、瑞信等，亦傳聞有大型律師事務所從業員中招。

有市場人士說，「誇張啲講半個港島金融人隨時都有去過」。不過因很多銀行已實施家居工作，實際影響應該有限。今次金融界疑似爆發下游群組，兩間發鈔行都算認真回應，但其他外資行竟以不予評論作答，似乎忘了此事涉公共衛生及社會安全的大眾福祉。

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