有元朗「村屋大王」之稱的王光榮，今日被廉政公署以懷疑涉及貪污詐騙拘捕，有指與新界「套丁」問題有關。

王光榮是事務律師出身，1994年創立王潘律師行，及後開始在元朗一帶收地，並以恒安建築名義發展村屋。王潘律師行與新地（016）關係密切，新地在元朗的多個大型屋苑，均採用王潘律師行作為御用師爺，例如元朗市中心的YOHO系列，包括YOHO Town、YOHO Midtown及Grand YOHO等大盤，涉及近6,600伙單位。

元朗曉門2018年開賣 呎價僅4,612元

據了解，是次涉「套丁」項目為元朗大棠大型屋苑「曉門」，本報在2018年時曾就曉門銷售作詳細報導。當時曉門以現樓開賣，涉及12幢村屋，實用面積610呎至768呎，售價由345萬至520萬元，呎價介乎4,612至7,787元。其中第108號屋1樓，實用面積748呎，售價345萬元，呎價4,612元。

至於王光榮在同區另一個村屋盤華安苑，亦在2018年推售，最平的三房單位實用面積735方呎，售價95.8萬元，呎價只是1,303元。不過，該批單位在公開銷售安排的同日截收登記意向，外人根本難以購買，發展商出價單只是「做樣」。

翻查成交紀錄冊，華安苑今年至今錄4宗成交，套現約2,254萬元，最近期是本月8日41座2樓單位，實用面積676方呎，連573方呎天台，以642萬元售出，呎價9,497元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！