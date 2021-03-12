《澎湃新聞》報道，曹光彪於3月12日凌晨在香港逝世，終年100歲，而報道引述消息為曹光彪親友處。本報暫時未能聯絡得上相關人士回應。

曹光彪祖籍寧波市鄞州區下應鎮曹隘村，1920年出生於上海。曹光彪生前任香港永新企業有限公司董事長、港龍航空有限公司董事會名譽主席、毛里求斯駐香港榮譽總領事等職。

曹光彪最為人稱道的是創建港龍航空公司，結束了香港航空事業被外資壟斷的歷史。惟國泰（293）及太古 （019） 於1990年便從曹光彪手上收購了港龍航空35%股份，時稱中信泰富的中信股份（267） 則收購了38%。2006年，國泰全面收購港龍航空。惟去年因武漢肺炎，港龍航空品牌被拋棄，隱沒於歷史。

當年夥包玉剛、李嘉誠、鄭裕彤創辦港龍

曹光彪有「毛紡大王」的稱號，當年拉攏包玉剛、李嘉誠及鄭裕彤等城中富豪創辦港龍航空，可見其商界地位崇高，他於1994年曾將經營毛紡業的永新企業私有化，按私有化價格計算，永新當年市值20.44億元。

其子曹其峰繼承父業投身時裝界，有時裝界「金手指」之稱，他年輕時遠赴葡萄牙創辦毛紡廠，於1990年代先後投資美國知名品牌Tommy Hilfiger、老佛爺同名品牌Karl Lagerfeld及英國牛仔褲品牌Pepe Jeans等。其中最為人所熟知是他於90年代向Michael Kors注資，使其由瀕臨破產邊緣，至2011年成功上市，曹其峰亦因此身家暴漲，2012年以21億美元身家首登福布斯香港富豪榜第30位，再於2015年以25億美元身家再度上榜。

其女曹其真則活躍於澳門政壇，早年她留學法國，接手曹光彪的澳門紡織品事業後，便一直於澳門定居。她在1976年參加首屆澳門立法會選舉，於1999年至2009年期間任立法會主席，現時為全國政協常委。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！