國泰航空（293）去年勁蝕216.5億元，全年乘客運載人次僅463萬，平均每日載1,265人次。今日國泰公佈2月份客貨運量數據，客量為21,134人次，較2020年同期大跌 97.9 %，貨運載量為82,297公噸，較去年同期跌30.7 %。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波指，今年2月面對的挑戰更為嚴峻，自2月20日起，駐港機組人員須遵守新的強制檢疫規定，嚴重影響客運服務，加上農曆年假期的客運需求亦非常疲弱，每日載客量持續下跌，2月22日更錄得僅348名乘客的新低。

國泰2月日均乘客數目為755名，較上月981位乘客更少，客運運力較1月減少41％，運載率為13.9％。

至於貨運需求則表現強勁，尤其內地市場，更多客人選用運送急件貨物，雖農曆年的貨運量如期放緩，但因停產工廠較少，跌幅較往年溫和，2月份的貨運運力按月下跌 23%，而載貨率則維持較高水平的 79.5%。

林紹波預期3月的日均乘客數目將處於600名以下的低位，2021年上半年的客運運力將遠低於疫情的前四分一，而全年運力將低於50%。

國泰股價最新報7.42元，升0.406%，成交4,790萬元。

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