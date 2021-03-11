【本報訊】重磅中概股百度最快今日起招股，惟遇上新股寒潮，認購反應或存暗湧。外媒消息指，百度申請在港發售9,500萬股股份，發行價上方定於每股295港元。百度美股盤前升約4%，報265.33美元。

綜合市場消息，各大券商合共為百度預留約1,000億元孖展，當中耀才最多有500億元孖展額。輝立證券企業融資主任陳英傑預計，市場對於百度「冇咁進取」，笑言「希望150億孖展可以用得晒啦」。他解釋，除了百度美股近期走弱有影響，過往中概股來港上市的一手入場費偏高，亦有機會影響認購意欲。

另外，焦點新股嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊，最快下周啟動招股，擬集資30億美元。網易（9999）旗下網易雲音樂亦擬於明年來港上市，內媒報道公司目前正籌備上市事宜。

大摩：騰訊最牛見$1,000

港股昨日於10天線（29136點）水平見支持，升478點，收報29385點，成交2,152億元。北水轉淨入逾45億元。

大摩提高騰訊（700）股價「最樂觀」情境預測7%至1,000元，此計及「視頻號」令公司社交網絡提供更高價值，該股昨升3.3%至680.5元。美團（3690）閃購業務分拆三大獨立部門，飆8.7%至344.6元。MSCI指數公司推遲至今日才決定會否將牽涉美國投資禁令的小米（1810），剔出該系列指數，小米股價微升0.2%；富時羅素及標普道瓊指數則確認剔除小米。

港交所（388）公佈委任國泰（293）公司秘書周冠英為集團總法律顧問，4月19日履新，將為港交所董事會及管理團隊提供戰略法律諮詢及意見，並主管港交所法律及公司秘書事務部，負責監督集團的法務職能，包括倫敦金屬交易所（LME）及 LME Clear有關團隊。