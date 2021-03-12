被稱為韓國亞馬遜的電商Coupang（CPNG）周四（11日）於美國紐約交易所掛牌上市， 股價開盤後曾升至69美元，比招股價每股35美元升超過97%。Coupang首個上市交易日收報49.25美元，市值約為840億美元，成為美國今年最大型的外國上市公司，亦是自阿里巴巴後於美國上市的最大型亞洲企業IPO。

Coupang發行1.3億股IPO，每股35美元，日本軟銀集團為Coupang最大股東，持股35%。創辦人金範錫（Bom Kim）持股10.2%，以最新市值計算，其身家已達約86億美元。

招股文件中指出，Coupang於2020年收入為120億美元，按年狂增90.4%，而虧損金額由前年的6.99億美元下降至4.75億美元。Coupang由哈佛商學院碩士生金範錫創立，他當時因看準時機創業而輟學，Coupang主要營運高速物流送貨服務 ，其物流速度大幅跑贏韓國其他電商。

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