【本報訊】《華爾街日報》報道，受美國國家安全官員過去數月以來的壓力影響，facebook決定放棄將海底電纜由美國加州連接至香港的申請，稱是中美之間裂痕加深的最新迹象。

小米擬百億回購股份

報道引述facebook提交給美國聯邦通信委員會的文件，表示將撤回其登陸香港至美國項目的申請，該項目縮寫為「HKA」，並等待新的可能重新分配海底電纜系統請求。網站submarinenetworks資料顯示，HKA是連接香港和美國的6對光纖（6-fiber-pair）海底電纜，由赤柱舂坎角連接至加州何爾摩沙海灘，投資額料為3億美元。

去年8月，Google和facebook已曾確認放棄在美國和香港之間的另一個鋪設海底電纜計劃。而自去年港區國安法實施後，美國當局對中國海底電纜已開始收緊。

惟中美關係非全部壞消息，中國半導體行業協會公佈，中美兩國半導體行業協會經多輪討論磋商，宣佈共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，為中美兩國半導體產業建立及時溝通的訊息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。制裁股中芯國際（981）受消息刺激，昨升一成，收報26.7元。

另外，另一制裁股小米（1810）昨宣佈，已通過不定期以最高總額100億元於公開市場購回股份，回購於本月25日起開始進行。