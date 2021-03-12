華為副董事長兼首席財務官孟晚舟向香港高等法院申請，要求頒下第三方披露令，要滙豐銀行披露涉華為案的相關文件，今日（12）下午在高院進行非公開聆訊。雙方代表律師均拒絕回應。根據法庭日誌顯示，案件押後至4月12日上午10時再訊，估計需時一日。

原告孟晚舟（48歲）要求被告滙豐披露其風險委員會（risk committee）於2012年12月至2015年4月發出，有關評估華為、關連公司Skycom Tech、Skycom Tech母公司Canicula Holdings的合規、制裁、信貸、信譽風險有關文件，及評估是否繼續與上述3名客戶維持關係的相關文件等。

另外，原告亦要求檢查及複製相關資料，並用於美國政府針對原告、於加拿大卑詩省高等法院處理的相關引渡程序。原告又表明會全數補償被告一切相關的合理成本及開支。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！