【本報訊】豪宅市道熾熱，山頂文輝道地皮高價沽出，一二手市場豪宅成交頻創新高，部份業主趁機沽貨。東半山老牌豪宅玫瑰新邨，市場錄一宗相連戶，以高達1.75億元沽出，創下該屋苑逾半世紀歷史新高。

位於司徒拔道41A號的玫瑰新邨，已落成56年，這個逾半世紀豪宅，新近錄得破歷史紀錄成交。該屋苑F座低層1及2室相連戶，實用面積5,664方呎，剛以1.75億元沽出，實用呎價30,897元，創下屋苑新高。有指原業主於市場放盤叫價2.3億元，最終減價達5,500萬元沽出。

1號室單位原業主2000年透過公司名義購入，當年購入價1,388萬元，其後至2014年，姓李原業主斥資7,000萬元購入毗鄰2號室，並將兩伙單位打通成相連戶。由於屋苑向來以實用率高達85%作為賣點，兩單位合併相連後，實用面積達5,664方呎，客飯廳被代理形容「超級巨型」，原業主先後斥資8,388萬元持有兩伙，是次沽出，賬面賺9,112萬元，升幅逾倍。

5伙前政府宿舍招標

另政府產業署推出5個前政府宿舍物業招標，包括薄扶林碧瑤灣、大坑愉富大廈、半山麥當勞大廈、寶城大廈及北角慧雅閣，下月9日截標。5伙單位中，只有麥當勞大廈及寶城大廈兩個物業以交吉方式出售，其餘3項連租約出售，5個單位均附連車位。