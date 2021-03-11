【本報訊】港鐵（066）公佈去年收入425億元，按年跌21.9%；期內轉蝕48億元，派息維持不變。集團行政總裁金澤培在業績會上預計，疫情不明朗將於今年持續困擾經常性業務，乘客量要回復至以往水平需時一年以上。

「難獨力持續提供優惠」

對於本月底屆滿的八達通八折優惠，表明「難以獨力持續提供優惠」，意味該優惠下月起隨時斷纜。金澤培解釋，去年香港客運業務錄得54億元經營虧損，票務收入又是港鐵主要收入來源，難以單靠集團提供相關優惠。問到今年會否凍結或減票價，他僅稱方程式的部份數據仍未公佈，3月底將一併公佈票價調整及最新優惠措施。據票價調整機制，港鐵過去尚有1.28%的票價未追加。

對於市場關注港鐵沙中線過海段能否如期於明年初通車，金澤培回應稱「目標嚴峻」，表示該項目餘下兩項關鍵時序工程，包括新舊車軌連接及新訊號系統。由於東鐵綫新訊號系統延遲投入服務，集團正分析餘下工程能否加快追回。同屬沙中綫工程的屯馬綫預計於今年第三季全線通車。

港鐵表示，財務基礎穩健，未來十年將投資約1,000億元，推展各項新鐵路項目及小蠔灣車廠物業發展，期望帶來更多就業機會。集團宣派末期息0.98元，全年派息1.23元，與2019年相同。