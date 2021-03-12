友邦

友邦（1299）公佈截至去年底止全年業績，期內新業務價值下降33%至27.65億美元，年化新保費下降20%至52.19億美元，新業務價值利潤率減少10.4個百分點至52.6%，稅後營運溢利上升5%至59.42億美元，內涵價值營運溢利錄得72.43億美元。末期息每股增加7.5%至100.30港仙，全年股息總計每股135.30港仙，增6.9%。

集團總裁李源祥表示，儘管疫情導致宏觀經濟出現前所未見的狀況，及為營運帶來挑戰，但公司表現強勁。即使新業務價值受到社交距離措施的影響，但所有其他主要財務指標均錄得增長，集團的財務狀況強勁，同時增派末期股息。

融創

融創（1918）公佈至去年底止全年業績，期內連同其合營公司及聯營公司，合同銷售金額約5,752.6億元人民幣，收入增約36.2%至2,305.9億人民幣元，純利增約36.9%至356.4億元人民幣。於去年12月31日的淨負債率降76.3個百分點至96.0%。每股末期股息派1.650元人民幣，增約33.9%。

融創指，中國政府對房地產行業繼續堅持「房住不炒」和「穩地價、穩房價、穩預期」的調控目標，並出台「三線四檔5%」管控新規的長效調控機制，相信管控新規有利於引導房地產行業長期、穩定、健康的發展。房地產銷售市場方面， 二季度疫情得到有效控制後市場開始快速恢復，雖然不同城市間的銷售市場分化顯著加劇，但全年整體銷售額保持了平穩增長並創出歷史新高。年內土地市場整體較為平穩，但核心重點城市的土地市場依舊保持火熱，競爭較為激烈。

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