環球股市，仍然聚焦美國長債息，債息向上飆，股市便大幅波動，科技股會大挫。因有資金湧向價值型股份，會出現道指升納指跌的背馳，3月8日就出現道指升三百點而納指卻跌三百點的罕有現象。究竟本欄一路推介的再膨脹交易能否延續？女股神Cathie Wood稱石油和金融股份將會被大屠殺（Carnage）的預言又會否成真？

短期來說，原油和石油股升幅已巨，在超買下透一透氣正常不過。石油股的長期價格取決於原油供求，現在油價主要受供應面主導，油組、俄羅斯和美國去年開始的減產政策，仍然令供應追不上需求。石油股龍頭的埃克森美孚雖然股價由低位上升已逾一倍，但股息率仍達5.8厘，防守性高，因此除非女股神有水晶球知道油價會大跌，否則能源股會被大屠殺的理據，不知從何而來。

至於科技股，在嚴重跑輸價值股後，本周有過報復式的反彈，但若在900美元買入Tesla的人，難免會有被屠殺的感覺。有別於價值股，許多科技股的價格是跟旗下產品供求沒有關係，完全建基於投資者對公司前景的幻想。幻想成真，當然大富大貴，但幻想破滅，股票一文不值。許多熱門科技股是完全沒數計的，純粹靠信心操作，因此被屠殺的機會較高。

不過若科技股大跌，始終會拖累價值股，因此，投資者也不想看到科技股被屠殺，但若科技股真的大調整，價值型股份再次被拖累之時，也許是再增持價值型股份的好時機。本欄多次推介的股份Suncor，正是質高的價值型股份，又創52周新高，穩步向疫前價33美元進發。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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