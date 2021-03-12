中國市場監管總局公佈，對互聯網領域10宗違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，其中包括騰訊（700）收購猿輔導股權案、百度收購小魚集團股權案等，並對涉案的12間企業分別處以50萬人民幣罰款。
市監總局指，經過調查後，有關10宗案件均違反中國《反壟斷法》第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。
該10宗案件分別為銀泰商業收購開元商業股權案、騰訊收購猿輔導股權案、成都美更美技術收購望家歡農產品股權案、宿遷涵邦收購江蘇五星電器股權案、百度收購小魚集團股權案、蘇寧潤東收購上海博泰悅臻股權案、滴滴移動與軟銀設立合營企業案、好未來教育收購噠噠教育股權案、上海東方報業與北京量子躍動科技設立合營企業案、北京牛卡福網絡科技收購河北寶兌通電子商務股權案等。
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