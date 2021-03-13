前兩篇介紹了英國政府協助居⺠上車的計劃，分別是Help to Buy 和Shared Ownership，這次筆者會集中於另一個同樣由英國政府提供的免稅儲蓄計劃——Independent Saving Accounts（獨立儲蓄戶口，ISA）。

獨立儲蓄戶口計劃支援四種不同資產，分別是Cash（現金）、 Stocks & Shares（股票或股份）、Innovative Finance（創新金融）及此文章將會主述與英國買樓息息相關的Life Time ISA。Life Time ISA原意是鼓勵儲蓄習慣，只要是英國居⺠便可參與計劃， 以2020至2021稅收年度計，户口持有人每年最多可存入4,000鎊， 政府則會額外津貼存入款項的25%，約1,000鎊，即是說户口持有 人只需付岀4,000鎊便有5,000鎊的存款，說白一點就是1,000鎊的 Free money。用家可一直使用這個儲蓄計劃直至50歲，屆時不能再投入任何資金，同時政府亦會停止25%的額外津貼，可是帳戶內的存款利息仍會按時間增加。

世上沒有免費的午餐，這麼吸引的免稅儲蓄計劃帶來的是使用資金的彈性受影響，只有基於以下四種情況，户口持有人才可以沒有額外條件下提款。第一，户口持有人年齡已達60歲或以上，即可提款，加上英國已有的Pension system退休金制度，確保老年生活有保障；第二，户口持有人患重病，只剩12個月或以下的壽命；第三，户口持有人已去世，後人可以直接提款；第四則是户口持有人購入第一套房產或自住物業，房產總值必須是45萬鎊或以下，首筆存款至交易時已經滿十二個月，而且户口持有人兼買家必須以房貸購買物業，不可全以現金支付，提供Life Time ISA的機構例如銀行會直接將所需存款，過户到代表户口持有人進行房產交易的律師帳戶中。

如果户口持有人以其他原因提款需付額外手續費，現時手續費為提款額的20%。以800鎊的存款為例，用家會獲得25%的額外津貼，即200鎊，儲蓄户口總額為1,000鎊，如用家提款則需付提款額的20%，即200鎊，與用家原本所存入的金額無誤；如用家只需提出部分存款，例如用家需要120鎊資金，則需算上存款額20%手續費，即30鎊，總共從户口提出150鎊。以上兩個例子皆以現時的20%手續費為例，在2021年4月6日開始，提款手續費將提升至提款額的25%，各位如有興趣參與此計劃，請注意並考慮清楚新手續費率下的影響。

柏妮思

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