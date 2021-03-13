在中學一年級（1970）的時候，熱愛足球的我，每天都在球場上遊蕩踢波，更抱著威威的心態 ，與江湖活躍份子混在一起，很快地我的名字在居住的屋邨就嶄露頭角，在中三至中五（1973至1975）幾年，更上位到有十數位「細佬」跟著出入的「大佬」，綽號「馬大爺」。

身在江湖，自然就有江湖義氣，除照起跟着自己的細佬外，也憑着自己的勢力，警告校內的其他社團飛仔，不得欺負及威迫我班同學，而且多次警告，如出現任何一位同學投訴被欺負或發覺他們少了一條頭髮，都會唯他們事問；我就是這樣體現義薄雲天的氣慨，同時亦滿足了自己威威的心態。

雖然身在江湖環境中，但每逢考試，我都會聽從媽媽的忠告，提早兩星期，每天清晨四點半起床溫書；為使我容易起床，媽媽每次都用一條又濕又凍的毛巾放在我的面上把我凍醒，我稱這兩星期為「修心入洞」期。結果，感恩上天給我的小小聰明，使我在初中期間每年在280多名同學中，都能考得前十幾廿名，從而能入讀精英班，媽媽真的是功不可沒！

江湖始終是腥風血雨，在1975年8月7日晚上10時半，當我與幾位兄弟逛完油麻地廟街大笪地回家之時，在經過平常遊盪之球場時中伏，被10數名手持牛肉刀的人襲擊。原來當人生最危險的時候，真的會大叫：「阿媽救命呀 !」。這句說話在千鈞一髮之際令對方窒了一窒，使身中多刀的我能趁機逃生，乘坐的士，直奔伊利沙伯醫院。

在當時，社會常有很多江湖仇殺事件，因此醫院一般會視這些出事的人為死飛仔，往往會先施救其他平常人，對我們這些死飛仔就會有延緩情況。幸好我的三哥（明欽） 及時衝到醫院，對急症室的醫生不停施壓，並打電話給我們就讀中學的校長求援。三哥當時亦是同校的中六預科生，他是學生會會長，更是Head Perfect，所以校長一聽後，就立刻提供協助。更由於校長是英國人，亦是一位輔警警司，所以他一出馬，伊利沙伯醫院眾醫生才相信我不是死飛仔，並立刻全力搶救。

經過大約6小時的搶救，我全身總共被縫約5、60針，而右邊肺部由於被斬開而失去功能，經過大半年才能康復。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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