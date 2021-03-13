政府對工商舖撤辣後，市場交投大增，有短炒投資者趁機沽貨。觀塘宜安街彪哥海鮮菜館地舖，今年1月以1,388萬元易手，是觀塘罕見的舖位蝕讓成交。及後新業主持貨僅僅兩個月就轉手，以1,568萬元沽出，獲利180萬元或13%。

土地註冊處資料顯示，觀塘宜安街4R地舖，本月9日以1,568萬元成交，原業主在今年1月才以1,388萬元購得，兩個月轉手獲利180萬元。舖位建築面積518方呎，新成交呎價3,027元。資料顯示，炒家原業主以富境香港有限公司名義入市，現時公司董事為林樂茵。

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興指，該舖沒有來去水位及後門，料難申請食肆牌照。現時由彪哥海鮮菜館以月租4萬元租用，租期至今年底，新買家租金回報約3.1厘。

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