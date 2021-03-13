滙豐控股（005）董事局大換班了，曾任法國AXA董事長兼行政總裁的Henri de Castries以及滙豐北美主席Heidi Miller都卸任獨立非執行董事一職，連同「查太」史美倫將有3位董事今年離任。

最新找來的是一位名字較陌生的女士、通用電汽（GE）大中華區首席執行官段小纓。不少金融人士都對她的內地背景感興趣，尤其是在現時政治緊張局勢下，究竟她的國籍是甚麼——不能以她的名字拼音判斷，否則另一獨董戴國良（Jackson Tai）肯定是香港人了（但實情他申報自己屬美國公民，而且長居於美國）。

英國Company House較香港的Company Registry較開明，本身董事亦要申報國籍，資料公開；而其實大家亦毋須等，原因是本身兼任AXA獨立非執行董事的她，一早已申報了自己的國籍是Chinese。

段小纓今年51歲，在內地大學取得經濟學學士後，再到美國University of Wisconsin修讀MBA，1996年加入GE審計部，2000年調任至塑料業務部，擔任過亞太區市場總監，隨後2006年再主管高新材料（New Materials）的大中華區總裁，2010年掌管醫療器材業務，2014年升任現時GE職位。值得注意的是，GE醫療是全球最高科技醫療器械製造商。

她是典型放洋留學再回到中國的知識分子，美資公司工作但主要工作地點是中國，政治角色沒有太多，與滙控的Bread and Butter業務未有太多關連，但關鍵是她多年來作為GE的中美橋樑，確實與不少中共高層來往，而過去曾公開的會面人士，包括於2016年時任中共政治局委員、現任副總理胡春華，將來傳有機會接替現任總理李克強。

不過，亦有朋友說段小纓實際上是有接替Henri的意味，原因是兩人本身都有AXA背景，當然這個任命亦填補了華人不足，否則僅得另一獨立非執行董事、希慎（014）主席利蘊蓮，在董事局組成而言是說不過去。

內地人任滙控董事局確實是歷史首次，但卻不算是太新鮮。滙控旗下香港上海滙豐銀行本身都有內地人董事，近日正招股的百度旗下長成投資的主管合夥人李昕晢正是獨董，早年阿里網絡行政總裁衛哲亦擔任過非執行董事；銀行管理層亦逐漸內地化，例如本月正式接任趙民忠任香港工商金融主管的方嘯，本身亦非常「紅」。

滙控董事局責任是為集團長遠福祉着想、為股東帶來價值、鼓勵開放思維及討論。華為事件後，這些核心價值完全震撼了，現時最大的責任是拆中國政治炸彈，段小纓的委任似乎遊說角色更重。滙控董事局改革會持續，現時3退僅1進，尚有2名空缺，滙豐人不擔心多兩個段小纓加入，最怕是痴起條根委任梁愛詩、譚惠珠等人入局，到時滙控真的要由HSBC改名為SHBC了。

程總裁

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