人在英國，讀蘋果得知，港府欲修例入境條例，或賦權政府8月起禁香港人出境。要知道，香港有潛在500萬人符合資格以BNO簽證移民英國，此例若開，受影響人數可想而知。

對於有意出走的港人，這消息再加上BNO簽證不能提取強積金，絕對是敲響了警號。然而，我深信感覺「雖然好想走，但自己似乎仲未準備好」的人，依然相當多。

其實唔單止移民，即使是其他事都好，包括想創業、想轉行、甚至係想辭工都好，不少人的處境，都是主觀地認為「自己未準備好」或「未有足夠條件」而卻步。

事實是，不論如何「延遲」想做的事，都不能使自己獲得更大的信心。再講，無論覺得自己未夠好、覺得自己是零，抑或覺得自己是Elon Musk，可完成任何事情，站於佛家的角度，都是不切實際的妄想。

分別在於，覺得自己是零，只會令自己原地踏步，相反自信心爆棚，往往驅使你付諸行動。當人付諸行動，就有機會進一步獲取經驗和回饋，確切知道自己欠缺甚麼，下一步又該做些甚麼。

換言之，想要達成目標，不管是創業、移民、轉行甚至辭職都好，重點在於停止妄想及自我懷疑，勇敢踏出第一步，試着做做看，並且從中累積實際經驗，實現某程度的成果，才能獲得真實的回饋，知道下一步可以怎樣走下去。

正確的思考方式，應該是先問清楚自己，是否真心想改變目前的生活。答案若是確定，就下決定心「做做看」，別再懷疑「自己是否準備好」，心情即可變得輕鬆起來。

若不知道該做甚麼，就問「我該做甚麼」，不知道怎麼做，就去找「怎麼做的方法」，千萬不要再執着「我可不可以做到」的想法。

為鼓勵和幫助更多人踏出第一步，我最近也在籌備一個協助香港人在英國落地的的創業孵化器。各位讀友，想辭工轉行創業移民都好，不要想太多，因蘇州過後真的無艇搭。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

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