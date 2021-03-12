美股調整浪，如果只看道指，根本沒有調整過，但轉場睇睇納指，已經即時心知不妙，再細睇個別當炒股份，更加出現股災級跌幅。網上討論區股民哀鴻遍野，甚至已經出現清倉並且斬手指戒賭言論，過去大半年吹捧為契媽的基金經理Cathie Wood亦被唾棄，旗下ARK創新ETF（ARKK）大跌逾33%，反觀同期股神旗下巴郡（BRK.A）逆市上升超過7%。不過，美股首季為傳統淡季，捱得過3月將有一番風景，加上同期宏觀因素逐漸向好，三大理由足以支持科技股為首的美股4月反彈。

一、20年來四月平均按月升幅全年最多

根據統計，至2000年至今，4月是全年股價升幅最強的一個月，平均而言，道指上升2.3%，標普上升2.26%，納指上升1.97%。雖然納指的升幅不及10月及11月，但接近2%仍屬全年高水平。

4月亦曾經出現過股災，特別是2000年科網泡沫爆破，納指4月單月下跌16%。不過，拉平均一樣有升幅，有理由相信是因為美股2月公布第四季業績及全年目標，傳媒炒熱之下投資者入場，但入市後表現不如預期，經歷二月及三月折磨後離場，四月憧憬第二季業績，靜靜雞入場。此外，今次納指15日下跌10%，是歷來第8快速調整，統計顯示每次快速調整一成後，隨後3至12個月多數能反彈得更高，12個月的平均升幅為29.2%。

二、債息上升引發股市下跌不長久

今次美股調整、科技股大跌，市場將矛頭直指債息上升。事實上，債息由去年7月反覆上升，股價亦同步上升，兩者並非存在必然反向關係。即使假設債息急升會導致股價下跌，過去股價往績亦顯示下跌的時間有限。2010年3月QE1結束，隨後債息急升，美股於5月及6月急跌兩個月，幅度約14%，惟期內債息亦從高位3.9厘跌至2.41厘。

至2013年故伎重施，6月債息由2.14厘上升至2.73厘。不過， 2013年美股幾乎由頭升到尾，因為2012年9月聯儲局推出無限QE。此外，當年推QE1但危機未完，美國任何跟債有關的東西都被當負面，例如信用卡債及學生債，歐債危機由希臘困擾至西葡，美國國債於2011年8月被標普降級。反觀今年71%標普500成份股第四季業績勝預期，全球經濟隨疫苗重啟，要令股市再跌必需要比債息升更大的藉口。

三、1.9萬億方案現鈔流入股市

拜登的1.9萬億美元構思方案上星期六已獲參議院投票通過，本週將計劃交回眾議院投票，然後由美國總統簽署生效，預計當中1,400美元的現金資助最快於三月底派發，德銀早前分析指，將有1700億美元流入美股。相對紐交所及納斯達克日均成交合共3251億美元，流入資金只佔半日成交，本應影響力有限。

不過，過去兩次派錢後分別觸發股市急升，第一次在2020年4月，當時通過每人派1,200美元，美股見底反彈；去年12月再派一次，單身派600美元，已婚派1,200美元，美股由12月一直升至2月中。調查指，越年輕資助金投入股市比率越高，其中25歲至34歲人將會投入50%資金於股市，年輕投資者傾向買入科技股，甚至Reddit推介的YOLO股，或許再次造成升幅傾斜狀態，即使經歷反彈，科技股仍處於特價時段，年輕投資者料仍會放手一博。

不過，反彈未必代表跌完，過去華爾街成功逼聯儲局一次又一次QE及扭曲操作，背後理論來自跌得夠深，製造民意，今次僅限科技股下跌，未致造成大規模死傷，真正升浪或許在華爾街逼宮成功後發生（見另文）。

記者：投資組

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！