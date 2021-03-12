【本報訊】港鐵（066）黃竹坑站上蓋項目「港島南岸The SOUTHSIDE」最後一期項目部署招標，周五截收意向登記，最終截收38份意向書，當中包括新地（016）、會德豐、碧桂園（2007）、華懋、帝國、英皇國際（163）、爪哇（251）、旭輝（884）及其士國際（025）等，意向書數目與項目第四期並列歷來第二高近。

英皇欲發展中小型單位

英皇國際物業主任區芷晴表示，由於項目為黃竹坑鐵路上蓋最後一期，因此有興趣入標，但仍然要視乎投標條款，預料投中後將會發展作中小型單位，對後市走勢仍然看好。

港島南岸第六期位處項目東北面，住宅樓面面積上限近50.4萬方呎，提供不多於750伙住宅單位。項目為黃竹坑上蓋最後一期，預計補地價約每呎10,000至10,500元，與第五期相若，連同補地價金額，每呎樓面地價1.6萬至2萬元，即市值約81億至100億元。

項目第五期於今年年初截標，最終由新世界（017）、帝國集團、資本策略（497）及麗新（488）合組之財團奪得。市傳項目補地價逾64億元，以可建樓面63.6萬方呎計，每方呎補地價約10,119元。

萊坊執行董事林浩文指，入意向書的發展商數目符合預期，但預料最終約有10至15個發展商會正式入標，主要由於政府土地供應不多，「一鐵一局」的項目吸引發展商。