【本報訊】中概股接連來港上市，其中百度（9888）昨日起正式招股，綜合多家券商數據，百度孖展暫錄得339.83億元，超額認購24.25倍，其中富途借出109.68億元，耀才借出50億元，輝立借出40億元。

汽車之家暗盤升7%

百度將發行9,500萬股，每股發售價最高為295元，集資最多280億元。以每手50股計算，一手入場費14,898.64元。

按百度預託證券前晚收市價272.38美元，及每預託證券等於8股計算，招股價上限較其在美報價約有12%溢價，招股將在17日中午截止。

根據騰訊新聞《一線》報道指，嗶哩嗶哩前日已通過港交所上市聆訊，最快下周啟動招股，外電報道指，嗶哩嗶哩計劃集資30億美元（約232.5億港元）。高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。據報道稱，多名在港的大型機構投資人表示會考慮下單，並認為嗶哩嗶哩是這一波回港潮中難得的好項目。

至於汽車之家（2518）昨日公佈招股結果，公開發售超購9.71倍，一手中籤率35%，認購100手（1萬股）方穩中一手100股，而「頭槌飛」獲派發155,400股，每股最終發售價為176.3元。暗盤價方面，輝立最高升近7%，報188.5元；耀才次之，升逾6%，報187元；而富途則最低，收報184.1元，升4.4%。以該公司美國預託證券盤前價98美元，及1份預託證券等於4股普通股計算，有約0.8%至3.2%的折讓。