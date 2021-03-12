【本報訊】美國總統拜登簽署總值1.9萬億美元的新刺激法案，美國10年期國債債券孳息率走勢偏低多日後再度回升，至昨晚11時許，高見1.639厘，為去年1月12日以來高位；美滙指數升0.56%，報91.93。三大指數個別發展，道指報32635點，升0.43%；納指及標指分別跌1.79%及0.38%，報13169點及3924點。截至昨晚約11時50分，道指創新高，最多升190點至32675點。

比特幣衝高後回軟

「女股神」Cathie Wood旗下Ark Invest主要持倉開市後偏軟，Tesla及Teladoc Health跌近3%，分別報680.08美元及報193.68美元；Square跌約3%，報234.49美元；Spotify跌2.61%，報279.48美元。

中概股個別發展，即將在香港第二上市的百度盤前跌逾4%，開市後承接跌勢，報261.9美元，跌3.85%；富途升2.3%，報164.21美元；B站跌約1%，報109.10美元。

Wallstreetbets（WSB）股則報捷，GameStop（GME）開市後一度高見284美元，及後升幅回落，報280美元水平徘徊，升近8%。AMC Entertainment先跌後升，見10.97美元，升約7%；高斯電子升逾20%，報31.25美元。至於日前重上5.7萬美元大關的比特幣，一度觸及5.81萬美元高位，及後走勢回軟，報56,178.95美元，跌1.39%。

數據方面，美國2月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.5%，符預期，按年升2.8%；另邊廂，英國1月國內生產總值（GDP）按月跌2.9%，跌幅低於市場預期4.9%；按年跌9.2%，低於預期10.9%。